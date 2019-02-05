شركة طيران ألمانية تشهر إفلاسها

المصدر: برلين - رويترز

أعلنت شركة الطيران الألمانية «جيرمانيا» أنها أشهرت إفلاسها صباح اليوم ، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل ستتوقف على الفور.

وأفاد المدير التنفيذي كارستن بالكي في بيان: «لسوء الحظ لم نتمكن في نهاية المطاف من إتمام جهودنا التمويلية لتغطية مشكلة السيولة قصيرة الأجل».

وأضاف: «إننا نأسف بشدة لأنه نتيجة لذلك، لم يبق لنا خيار آخر سوى إشهار الإفلاس».

ولم تتمكن الشركة، ومقرها برلين والتي تملك أكثر من 30 طائرة متوسطة المدى، من دفع أجور الموظفين في يناير (كانون الثاني)، حيث ألقت باللوم على الصعوبات المالية التي تواجهها في أسعار الكيروسين، وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي.