بث مباشر للقداس البابوي التاريخي في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً للقداس الذي يقيمه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، اليوم في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية يصل إلى مدينة زايد الرياضية استعدادا للقداس البابوي التاريخي.#الإمارات_اليوم#البابا_فرنسيس_في_الإمارات #عام_التسامحhttps://t.co/eDfdDJXtbb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٥ فبراير ٢٠١٩

واكتست مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.

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