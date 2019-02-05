بث مباشر للقداس البابوي التاريخي في أبوظبي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً للقداس الذي يقيمه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، اليوم في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

 

واكتست مدينة زايد الرياضية بوشاح المحبة والسلام استعدادا للقداس الذي يأتي بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.

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