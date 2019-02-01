لاجئ كتب رواية عبر "واتس آب " يفوز بأرفع جائزة أدبية في أستراليا

المصدر: سيدني ــ رويترز

فاز لاجئ محتجز في مركز ناء بالمحيط الهادي بأرفع جائزة أدبية في أستراليا عن أول كتاب له، والذي كتبه على هاتفه المحمول ونشر فصوله على تطبيق واتساب.

وفاز الإيراني بهروز بوتشاني المحتجز في مركز تديره أستراليا على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة بجائزة فيكتوريا للأدب يوم الخميس وقيمتها مئة ألف دولار أسترالي عن كتابه "لا صديق سوى الجبال".

وبوتشاني محتجز في مانوس منذ اقتياده من قارب لاجئين كان في طريقه إلى أستراليا قبل ست سنوات. وقال إنه يأمل أن تسلط الجائزة الضوء على محنة أكثر من 1000 محتجز في مراكز تديرها أستراليا خارج أراضيها.

وقالبوتشاني "لا أريد أن أحتفل بهذا الإنجاز وأنا لا أزال أرى الكثير من الأبرياء يعانون من حولي".