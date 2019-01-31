سريلانكا تمنع استيراد بودرة جونسون حتى ثبات خلوها من مواد مسرطنة

المصدر: كولومبو - رويترز

قال مسؤولان حكوميان وموزع محلي لمنتجات شركة جونسون آند جونسون، إن سريلانكا أوقفت استيراد بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة حتى تثبت خلوها من مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

ولا يزال من الممكن بيع مخزون المنتج الموجود بالفعل في سريلانكا لكن لن تكون هناك أي واردات جديدة من بودرة التلك، وهو منتج شائع الاستخدام في سريلانكا ومعظم أجزاء آسيا، إلى أن تقدم شركة جونسون آند جونسون الهند التي تستورد منها سريلانكا المنتج نتائج الفحوصات الجديدة.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، في 14 ديسمبر، أن الشركة الأميركية تعرف منذ عقود أن الأسبستوس موجود في تركيب بودرة الأطفال مما أدى إلى إجراء اختبارات في عدة دول بينها الهند. مستندة في تقريرها على آلاف الصفحات من أوراق الشركة والتقارير الداخلية وغيرها من الوثائق السرية.

ووصفت جونسون آند جونسون تقرير "رويترز" بأنه "منحاز وزائف وتحريضي".