"أمن المدارس" تعثر على طفل حضانة تائهاً وتعيده لعائلته

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

عثرت إحدى الدوريات التابعة لمبادرة "أمن المدارس" في شرطة دبي على طفل حضانة، يبلغ من العمر 5 أعوام، يمشي بمفرده تائهاً في شارع عام بالمدينة العالمية حاملاً حقيبته المدرسية، وسلمته إلى عائلته بعد التأكد والتحقق من هويتهم، واستدعاء مدرسة الطفل لوجود إهمال وتقصير من قبل مشرفة الحافلة التي نسيته على متنها.

وتفصيلاً، أكد مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك أن الدورية التابعة لمبادرة أمن المدارس اصطحبت الطفل إلى مركز شرطة الراشدية فور العثور عليه، مشيراً إلى أن الأخصائيين في #شرطة #دبي عملوا على احتضانه ضمن بيئة مناسبة وتهيئة الأجواء له لحين التواصل مع عائلته ومع المدرسة.

وأضاف أن مركز شرطة الراشدية شرع فوراً في التحقق من هوية الطفل من خلال حقيبته المدرسية، وتبين وجود إهمال من قبل مشرفة الحافلة المدرسية التي عملت على إنزال كافة الطلبة من الحافلة ونسيته بمفرده على متنها، الأمر الذي دفعه للنزول من الحافلة والمشي في الشارع العام دون وجهة محددة إلى أن شاهده أفراد دورية أمن المدارس وعملوا على توفير الرعاية له.

وبين العميد آل مالك أن شرطة دبي استدعت مدير المدرسة ومشرفة الحافلة وسائقها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ثم تواصلت مع عائلة الطفل وبعد التأكد والتحقق من هويتهم تم تسليمه لهم.

وأكد العميد سعيد آل مالك على أهمية مراقبة الأطفال في الأماكن العامة سواء من قبل أهاليهم أو المؤسسات التعليمية خلال تواجدهم فيها، مشدداً على أن إهمال الأطفال يعاقب عليه القانون وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.

وأشاد مدير مركز شرطة الراشدية بجهود أفراد دورية مبادرة أمن المدارس ويقظتهم أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية، مؤكداً أن مبادرة أمن المدارس أطلقتها شرطة دبي بهدف خفض معدلات الجريمة في البيئة المدرسية والحد من الظواهر السلبية، وخفض البلاغات المرورية، وتوفير إجراءات الأمن والصحة والسلامة وإسعاد المجتمع المدرسي تحقيقاً لرؤية دبي 2021 واستراتيجية وزارة الداخلية واستراتيجية شرطة دبي.

إلى ذلك، تقدمت عائلة الطفل بالشكر والعرفان إلى شرطة دبي، معبرة عن سعادتها الغامرة بسرعة العثور على طفلهم وعدم تعرض حياته للخطر.