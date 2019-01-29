دراسة: ضغط العمل يؤدي للسمنة لدى النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجرتها جامعة غوتنبرغ أن النساء اللواتي يعملن في وظائف تتطلب العمل تحت الضغط والتوتر عرضة لزيادة الوزن.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3800 شخص أن النساء اللواتي يكافحن في التعامل مع أعباء العمل أو يشعرن بأن لديهن سيطرة محدودة على وظائفهن أكثر عرضة لاكتساب الوزن خلال 10 إلى عشرين سنة، فيما لم يظهر الرجال نفس القابلية لزيادة الوزن.

حيث يتسبب الشعور بالإرهاق في العمل إلى توليد الإحباط لدى النساء، مما يجعلهن يلجأن للإفراط في الطعام أو اختيار أطعمة غير صحية.

كما يحث الإجهاد على إطلاق هرمون الكورتيزول، الذي يساعد على توضع الدهون حول الحجاب الحاجز في منطقة الخصر.

وتقول الباحثة في طب المجتمع والصحة العامة التي قادت الدراسة صوفيا كلينغبر إن النساء أكثر تأثراً من الرجال لأنهن في كثير من الأحيان يتحملن مسؤولية الأعمال التي تقع على عاتقهن داخل وخارج المنزل، وهو ما يجعل إيجاد وقت للمارسة الرياضة أو اتباع حمية غذائية صحية أمرا صعبا للغاية.