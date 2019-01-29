ثغرة خطيرة تضع شركة "آبل" في ورطة كبيرة!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء تقنيون خللاً في برنامج "فيس تايم" لمحادثات الفيديو على أجهزة آبل تتيح إمكانية التنصت على الأشخاص الذين يتصلون بهم وحتى مشاهدتهم عبر الكاميرا الأمامية دون أن يقوموا بإجراء مكالمة عبر التطبيق.

وردت شركة آبل في بيان لها أنها تعرفت على حل للمشكلة وستصدره في تحديث للبرنامج في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما يشير موقع آبل إلى أن خمة مكالمات الفيديو الجماعية في "فيس تايم غير متاحة، وأكدت الشركة أنها بدأت في تعطيل الميزة لجميع المستخدمين.

ويشمل العطل أجهزة آي فون وآي باد التي تعمل بنظام iOS 12.1، وأجهزة آبل التي تعمل بنظام MacOS Mojave، بالتحديث الجديد لتطبيق فيس تايم بمكالمات الفيديو الجماعية.

حيث يستطيع الأشخاص التنصت على جهاز آخر من خلال إجراء اتصال بمستخدم آخر على فيس تايم بعد إضافة رقم هاتفه، على الرغم من أن المستلم لم يقبل المكالمة، ولا تعطي الشاشة أي إشارة إلى أن محادثتهم يتم إرسالها، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتم إرسال مقطع فيديو للشخص الذي يتم الاتصال به إذا ضغط على زر مستوى الصوت لرفض المكالمة.

ولتجنب الخلل التقني ينصح بتعطيل فيس تايم على الأجهزة إلى أن يتم إصدار تحديث لبرامج آبل.