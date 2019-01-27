"ماكدونالدز" تعتذر من زبائنها النباتيين عن هذا الخطأ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتذرت شركة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة من زبائنها النباتيين الذين شنوا حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عثورهم على قطع دجاج في شطائر يفترض ألا تضم أي لحوم.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن نباتيين من عدة مناطق في بريطانيا، مثل لندن وبرمنغهام ويوركشاير، شاركوا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قطع الدجاج بشكل واضح داخل الشطائر التي يفترض أن تكون نباتية بنسبة 100 بالمائة، رغم ان سندويتشات ماكدونالدز المثيرة للجدل تحمل علامة التصديق من جمعية النباتيين البريطانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت سلسلة المطاعم الشهيرة في بريطانيا، سندويتشاً نباتياً بسعر 1.9 جنيه أسترليني، ضم المكونات المعلن عنها من الخضراوات، مثل الطماطم، والبصل الأحمر، والخس، والمخلل.