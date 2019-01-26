وفاة شقيقة لاعب كرة قدم في حادث مروري

المصدر: أديلايد - د ب أ

كشفت وسائل إعلام أسترالية أن بور مابيل "19 عاماً"، شقيقة أوير مابيل مهاجم المنتخب الأسترالي لكرة القدم ، فارقت الحياة أمس، في حادث مروري وقع بمدينة أديلايد.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع قبيل المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب الأسترالي أمام نظيره الإماراتي صفر / 1،مساء في دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وشارك أوير مابيل في مباراة أمس من مقعد البدلاء حيث دفع به المدرب في الدقيقة 73 ، بدلا من روبي كروس.

وأوضحت التقارير الإعلامية بأستراليا أن السيارة التي كانت تستقلها بور مابيل ، اصطدمت بسياج ، وأن السائق وكذلك سائق السيارة التي كانت خلفها ، يواجهان تهمة ارتكاب مخالفات مرورية.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" عن مانيوك أجاك مابيل ، ابن عم بور مابيل ، قوله "نحن كعائلة وأصدقاء بور مابيل ، نشعر بحزن عميق. بور كانت ابنة رائعة وشابة كان يتوقع لها حياة رائعة".

تجدر الإشارة إلى أن أوير مابيل وشقيقته الراحلة ، كانا قد ولدا في السودان، ونشأ في مخيم للاجئين في كينيا قبل الانتقال إلى أستراليا.