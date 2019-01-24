موجة حر "مميتة" تجتاح أستراليا

المصدر: سيدني-د ب أ

بعد بضعة أيام من الهدوء في موجة الحر بوسط وشرق أستراليا، عادت هذه الموجة لتحطم أرقاما قياسية اليوم الخميس بنتائج مميتة بالنسبة للحياة البرية.

وتجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في جنوب أستراليا، ويتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا أيضا في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وسط احتفالات البلاد بيومها الوطني، السبت.

وكان تأثير موجة الحر والجفاف الحالية مدمرا على الحياة البرية في وسط أستراليا.

وعُثر على نحو 40 حصانًا بريًا نافقا بالقرب من منطقة سانتا تيريزا النائية ( 81 كم) جنوب غربي أليس سبرينجز أمس الأربعاء.