وفاة الأب الروحي للسينما اللبنانية

المصدر: بيروت -رويترز

رحل عن عالمنا اليوم مخرج البدايات الذي يعد الأب الروحي للسينما اللبنانية جورج نصر بعد أن وضع لبنان على خارطة مهرجان كان السينمائي الدولي منذ عام 1957.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان ستودع غدا الخميس جورج نصر الذي وافته المنية عن 92 سنة.

ويعد نصر أول من ساهم في صنع السينما المحلية وأبرزها فيلم "إلى أين" الذي شارك في مهرجان (كان) وصورت بعض مشاهده في بلدة إهدن الجبلية الواقعة شمال لبنان.

يسلط فيلم "إلى أين" الضوء على معاناة المهاجرين اللبنانيين إلى أمريكا والبرازيل والظروف المأسوية التي يعيشونها.