هذا ما عليك فعله إذا كنت من محبي الطيور الأليفة

المصدر: برلين - د ب أ

يجب على أصحاب الطيور تجنب الإمساك بطيورهم قدر المستطاع، نظرا لأن هذا يخيفهم ويؤدي إلى فقد الثقة.

غير أنه أحيانا لا يمكن تجنب هذا، مثل عند الحاجة لنقل الطير من قفصه إلى صندوق التنقل، أو تقليم مخالبه أو لإعطائه دواء.

وفي هذه الحالات أهم شيء هو عدم تعريض الطير للتوتر قدر المستطاع والتأكد من عدم إصابته عرضيا، بحسب الجمعية الملكية البريطانية للرفق بالحيوان (أر إس بي سي ايه).

ولوضع الطائر في صندوق التنقل، ابدأ بإخراجه من قفصه. وللإمساك بالطائر، اخفض الإضاءة في الغرفة قبل أن تغطي الطائر سريعا بمنشفة وتمسكه بلطف.

ويجب على أصحاب الطيور التأكد من أن أجنحته لا تتضرر تحت المنشفة خلال العملية.

ولإعطاء طائر صغير الدواء، قم بإمساكه حتى يكون مستلقيا في راحة يديك. وانتبه حتى لا تضغط على صدره أو معدته أو حنجرته أو عينيه. ويجب الإمساك بالطائر بطريقة صحيحة حتى لا تضغط عليه ضغطة غير مطلوبة على دورته الدموية. وبمجرد وجوده في الموضع الصحيح، ضع الدواء بين منقاره بماصة من الداخل.

وبشكل عام، لا ينصح الخبراء أبدا بالإبقاء على الطيور كحيوانات أليفة توضع في الأقفاص، نظرا لأن هذا يسبب لها توترا غير مطلوبا ويصيبها بمشاكل صحية غير طبيعية.