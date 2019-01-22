كيف يتواصل الموسيقيون خلال العزف دون كلام؟

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة ماكماستر الكندية تقنية جديدة لمعرفة كيف ينسق الموسيقيون حدسيا مع بعضهم خلال العزف، حيث يتوقعون دون كلام كيف سيعزف كل منهم.

وتقدم النتائج التي نقلها موقع "ساينس ديلي"، المعني بشؤون العلم، رؤى جديدة لكيفية تنسيق الموسيقيين حركاتهم لكي يعزفوا في الوقت المناسب بالضبط ككتلة واحدة.

ومن أجل هذه الدراسة اتجه الباحثون إلى فرقة "جريفون تريو" الموسيقية، وجرى تزويد كل عازف بتقنية التقاط الحركة لرصد حركاتهم بينما كانوا يؤدون مقطوعات موسيقية سعيدة أو حزينة، مرة بتعبير موسيقي وأخرى من دونها.

وباستخدام التقنيات الحسابية، قاس الباحثون إلى أي مدى كانت تتوقع حركات كل موسيقي حركات الآخرين.

وسواء كانوا يؤدون عزفا مرحا أو حزينا، توقع الموسيقيون حركات كل منهم بقدر كبير عندما عزفوا بشكل تعبيري، مقارنة بعندما عزفوا دون مشاعر.

ويقول أندرو تشانج، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يظهر عملنا أنه بإمكاننا قياس التواصل العاطفي بين الموسيقيين بتحليل حركاتهم بتفصيل وأن تحقيق تعبير عاطفي مشترك كفرقة يتطلب الكثير من التواصل".

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية الجديدة يمكن تطبيقها على مواقف أخرى مثل التواصل بين المرضى غير القادرين على الكلام وعائلاتهم أو من يرعونهم.