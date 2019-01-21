نمر يركب قطار شحن متوجهاً إلى قرية هندية !

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قال مسؤولون في الهند اليوم، أنه تم الإمساك بنمر استقل على الأرجح قطار شحن متوجه إلى قرية هندية دون أن يراه أحد ، وذلك في عملية واسعة النطاق قام بها حراس غابات بعد أن هاجم النمر رجلا.

وذكرت إدارة الغابات أنها تلقت بلاغا بشأن رؤية نمر في القرية الواقعة قرب ضواحي نويدا الكبرى في نيودلهي أمس.

ووصلت فرق تضم مسؤولي غابات ورجال شرطة ومنظمات غير ربحية معنية بالحياة البرية إلى الموقع لتنفيذ العملية التي استمرت حتى مساء أمس.

وقال بي.كيه سريفاستافا ،أحد مسؤولي الغابات، عبر الهاتف إن النمر الذي يبلغ عمره سبعة أعوام هاجم رجلا كان قد شكل مجموعة للإمساك بالحيوان.

وأضاف سريفاستافا :"تجمع نحو 400 قروي أصيبوا بالذعر في الحقول ليشهدوا العملية التي استمرت خمس ساعات. حاصرت فرقنا النمر داخل مزرعة وتمكنت من تخديره . سوف نطلقه في غابة في وقت لاحق اليوم".

وقال :"نحن مندهشون لأنه ليس هناك رصد لأي نمر في هذه المنطقة. هذا النمر ربما جاء من الغابات القريبة من نهر الجانج الذي يبعد نحو 100 كيلومتر. ربما سافر دون أن يكتشفه أحد عبر مناطق مزدحمة بالسكان من خلال ركوب قطار بضائع" .

وقال رئيس القرية بابو برادهان للإعلام المحلي إن النمر أثار الذعر في المنطقة وإن القرويين تنفسوا الصعداء بعد أن تم القبض عليه.

وكثيرا ما تشرد النمور والقطط الكبيرة الأخرى إلى المدن والبلدات في الهند. ويقول خبراء الحياة البرية إن إزالة الغابات تدفع الحيوانات البرية إلى الخروج من بيئاتها الطبيعية.