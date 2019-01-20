"تويتر" يعترف بوجود ثغرة أمنية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

اعترفت شركة شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بوجود ثغرة أمنية تهدد التغريدات المحمية لبعض مستخدمي تطبيق "تويتر" عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي أن الثغرة الأمنية عطلت خاصية "حماية تغريداتك" بالنسبة لبعض المستخدمين الذين أدخلوا تغييرا على إعداداتهم مثل تحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب المحمي خلال الفترة من 3 نوفمبر 2014 إلى 14 يناير الحالي.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مستخدمي تطبيق "تويتر" عبر أجهزة ذكية تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" لم يتأثروا بهذه الثغرة.

وقالت شركة "تويتر" إنها أصلحت هذه الثغرة لكنها لم تذكر عدد الحسابات التي تضررت منها طوال السنوات الماضية، لذلك يفضل أن يجري المستخدمون مراجعة لإعدادات حساباتهم إذا كانوا يستخدمون تطبيق "أندرويد" لإعادة تفعيل خيار "حماية تغريداتك"، في الوقت نفسه تتواصل الشركة مع المستخدمين الذين تأكدت من تضررهم من الثغرة لإعادة تفعيل إعدادات هذه الحسابات.

يذكر أن سلطات حماية البيانات في أيرلندا تجري حاليا تحقيقا مع الشركة الأمريكية بشأن الطريقة التي تستخدمها في تتبع المستخدمين عندما ينقرون على الروابط التي تظهر على حساباتهم على موقع "تويتر"، لمعرفة ما إذا كانت هذه الممارسات تمثل انتهاكا لقوانين حماية البيانات والخصوصية.

وقالت هيئة حماية البيانات الأيرلندية في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها تلقت إخطارا بهذه الممارسات وأنها تجري تقييما لها في الوقت الراهن.

يذكر أن الشركات التي تنتهك قواعد حماية البيانات في أيرلندا تدفع غرامة تصل إلى 20 مليون يورو أي 4% من إجمالي إيراداتها خلال العام الذي سبق اكتشاف المخالفة أيهما أكثر.