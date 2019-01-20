اعتقال بريطاني خطف بطريقين من حديقة حيوانات بانجلترا

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تمكنت شرطة "نوتنغهامشير" البريطانية من اعتقال رجل يبلغ من العمر 23 عاماً، يشتبه بتورطه في سرقة بطريقين، منحدرين من أميركا الجنوبية، في قرية "ستريلي" البريطانية، كان قد تم خطفهما الشهر الماضي من حديقة حيوانات محلية. بحسب صحيفة "سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم الشرطة: "قررنا التحرك بسرعة والبحث عن الطائرين، قبل إغلاق الملف نهائياً، نجحنا في مهمتنا، ووصلنا إلى البطريقين والتمكن من اعادتهما بسلام إلى الحديقة وانقاذهما".

وأضاف: "لم تكن المهمة اعتيادية، كان الجميع يضحك حين عُثِر على البطريقين، هذه القصة تستحق أن تروى للأحفاد وتنشر في الروايات".