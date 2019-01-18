صورة حديثة لـ "بيل غيتس" تشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثارت صورة حديثة لرجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس البالغ من العمر 63 عاما ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر غيتس واقفا في الدور المخصص لأحد مطاعم الوجبات السريعة في سياتل.

وحظيت الصورة بألاف الإعجابات التي وصلت إلى 15 ألفا، فيما أعاد نشر الصورة 12 ألف مشارك بعد نشرها على موقع فيس بوك.

وأبدى معلقون ردود فعل إيجابية لالتزام الرجل الذي يعد واحدا من أغنى رجال العالم بثروة تقدر ب 95.5 بليون، في الدور للحصول على وجبة برغر تقدر قيمتها بسبعة دولارات الأمر الذي رده كثيرون لتواضعه.