تمساح ضخم يفترس عالِمة أحياء إندونيسية كانت تُطعمه

المصدر: سكاي نيوز - دبي

افترس تمساح ضخم، طوله 17 قدماً، عالمة أحياء إندونيسية تبلغ من العمر 44 عاماً، وهي على قيد الحياة، وذلك خلال إطعامها له في المختبر الذي كانت تعمل به.

وعثر على التمساح المفترس في ذلك الصباح، مع بقايا عالمة الأحياء الإندونيسية بين فكيه في مختبر الأبحاث الواقع شمالي سولاويسي في إندويسيا.

واكشتف العاملون في المختبر، الحادثة المروعة، بشكل متأخر ذلك الصباح، بعد أن شاهدوا أشياء غريبة تطفو على سطح الماء.

ويعتقد المحققون أن التمساح "ميري" استند على قدميه وقفز نحو ثماني أقدام ليتمكن من الإمساك بالضحية وجرها للماء وافتراسها، على الرغم أنه لم يسبق له أن هاجم بشراً من قبل.



وحاول عاملو المختبر استعادة ما تبقى من جثة تاو، لكن التمساح كان قد سحق كل جزء منها دون الإبقاء عليها.

وسيخضع التمساح لاختبارات طبية للتأكد من أنه ابتلع كل أجزاء الجسم.

