محمد بن راشد: سألني أحدهم لماذا أطلقت وثيقة الخمسين؟. قلت له: لأني أحب شعبي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جلسة عصف ذهني لقيادات حكومة دبي لبدء تنفيذ وثيقة الخمسين.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأت اليوم حكومة دبي تنفيذ بنود وثيقة الخمسين التي تضم أهم ٩ مشاريع لتحسين الحياة والاقتصاد في دبي في عام 2019 . حمدان بن محمد ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي وأخاه مكتوم بن محمد سيتابعان التنفيذ مع فريق عمل أعرفه وأثق فيه وأراهن عليه".

وأضاف سموه: "مبادئ دبي الثمانية .. ووثيقة الخمسين اللتين أطلقناهما تمثلان ضمانة لنا للاستمرار بنفس السرعة .. وبنفس التجدد .. وبنفس الروح التي يعرفها العالم عن دبي والإمارات . سألني أحدهم اليوم لماذا أطلقت الوثيقة ؟. قلت له : لأني أحب شعبي".