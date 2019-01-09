حبس بائع دجاج أهان الملك على "فيس بوك"

المصدر: بنوم بنه د ب أ

قضت محكمة كمبودية، اليوم الأربعاء، بحبس بائع دجاج لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لإدانته بإهانة الملك على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وإطلاق تهديد بالقتل.

وقد وصف الرجل الملك" بعديم المنفعة" في منشور العام الماضي.

وخلصت محكمة بلدية بنوم بنه إلى أن الرجل (26 عاماً) متهم بانتهاك قانون إهانة الذات الملكية المثير للجدل، الذي بدأ العمل به العام الماضي، ويجرم إطلاق كلمات أو إيماءات أو صور تهين الملك، وذلك بحسب ما قالته صحيفة "خمير تايمز"، اليوم الأربعاء.

وتم اتهام الرجل بإهانة الملك وإطلاق تهديد القتل، وذلك بعدما نشر صوراً على صفحته على موقع "فيسبوك" في يونيو 2018 للملك الراحل نورودوم سيهانوك والملكة الأم نورودوم سيهانوك، والدي الملك نورودوم سيهاموني، وبجانبها تعليق مسيء.

ويذكر أن شخصين على الأقل جرى حبسهما منذ تمرير قانون إهانة الذات الملكية مطلع العام الماضي.