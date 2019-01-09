شرطة أبوظبي تكرم عربياً لأمانته

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

كرمت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي شخصاً عربياً، تقديراً لأمانته بإعادة 40 ألف درهم عثر عليها بعد سقوطها من شخص آسيوي في إحدى الطرق.

وكان مدير المديرية العقيد حمدان سيف المنصوري قد سلم محمود خالد الشبلي شهادة تقديرية وهدية رمزية لأمانته، ضمن نطاق تعزيز السلوكيات الإيجابية وتقدير الأشخاص على أمانتهم وتعاونهم مع الشرطة.

وأكد المنصوري حرص شرطة أبوظبي على تحفيز الأفراد على المشاركة والتعاون مع الشرطة من أجل مكافحة الجريمة قبل وقوعها، على نحو يسهم في الحفاظ على الأمن والأمان.