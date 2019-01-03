أجواء مائلة للبرودة غدا والحرارة 29 درجة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الغد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:56، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:19 والثاني عند الساعة 05:08.

ونوه إلى أن بحرعمان سيكون متوسط الموج يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 والثاني عند الساعة 07:58، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:14 والثاني عند 02:56.