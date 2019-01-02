وسم "إماراتنا غير" يتصدر "تويتر".. ومغردون: دولة تَلاحَم حُكامها مع شعبها "أكيد غير"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم "#إماراتنا_غير"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك الوسم آلاف المغردين اللذين أجمعوا بغالبيتهم على أن سبب تميز دولة الإمارات يعود لأسباب عدة، منها وأهمها هو العلاقة المميزة التي تربط حكام دولة الإمارات بالشعب.

وأرجع المغردون سبب تميز دولة الإمارات عن غيرها إلى شيوخها وحكامها وتلاحمهم مع الشعب وعلاقة المحبة والثقة المتبادلة التي تربط بين الطرفين، فقال أحد المغردين: "اكيد #اماراتنا_غير دام على راسها شيوخ يطمحون للانجازات و سعي لتحقيق المراكز الاولى. ".

وقال آخر: "#اماراتنا_غير بقادتنا.. قيادة رشيدة وشعب محب لوطنه .. إن ما وصلت عنان السماء نوصلها".

وغردت متابعة أخرى قائلة: "#إماراتنا_غير فيها حب عجيب بين الحاكم والمحكوم ، لحمة واحدة ، محبة نحسد عليها من شعوب العالم ، اللهم أدم تلاحمنا ومحبتنا".

وقالت أُخرى: "حاكم عادل ،أمن وأمان ،سخاء ورخاء ،حب ووفاء ،تقدم ورقي بإختصار هذه هي الامارات فاللهم لك الحمد فأدم هذه النعم يا رب #إماراتنا_غير".

وأشار بعض المغردون إلى أن ما فيه دولة الإمارات اليوم من تسامح ومحبة وتميز كان نتيجة لما أسس له المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، فقال أحد المغردين: "#إماراتنا_غير فيهـا حكــام ومحكـومين تسبق ابتسامتهم كلمتهم هكذا علمنا والدنا زايد رحمه الله وغفر له ورفع درجته في أعالي الجنان" .

وقالت أُخرى: "#إماراتنا غير بفضل ما علمنا والدنا زايد رحمه الله وغفر له".

من جهة أخرى أفاد مغردون بأن دولة الإمارات هي دولة مميزة لأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هو خير خلف لخير سلف، فقالت إحداهن: "ﻻن رئيسنا خليفه بن زايد ال نهيان خير خلف لخير سلف ونعيش بامن وامان وراحة وقيادتنا متلاحمه مع الشعب #إماراتنا_غير ".

ومن جانبهم وجد مغردن أن تواضع حكام دولة الإمارات كان من أسباب تميزها ووصولها إلى ما هي عليه، فقال أحد المغردين: "#إماراتنا_غير.. حاكم يزور المناطق ويتفقد الطلبات.. حاكم يتصل للبث المباشر ويقدم المساعدات.. حاكم يمشي ويأكل في المراكز التجارية بتواضع مع شعبه".

ومن جهتهم لفت مغردون إلى أن الأمن والأمان والتسامح الذي يعم الإمارات هو أجمل ما يميزها كدولة، فقال أحد المغردين: "#اماراتنا_غير طبعا غير وتختلف عن غيرها فيها التسامح والسعادة وهذا يكفي لتعيش في أمن وامان وفرح واطمئنان ودائما قولوا الحمدلله على هذه النعمة العظيمة. "

وقال آخر: "فلنشكر ربنا على الأمن والأمان ؛ تخرج للمسجد والوظيفة والسوق بلا خوف ، تجوب الدولة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بلا خوف."

ومن جانبها قالت إحدى المغردات: "طبعاً غير وجوها غير والحياة فيها غير والأمن والامان فيها غير وبحرها غير وسماها غير وترابها غير والي بناها رحمة الله عليه غير ".

وفي السياق نفسه، عبر العدين من المغردين عن حبهم لدولة الإمارات، فقالت إحدى المغردات: "كل الكون شيء والإمارات شيء اخر عشق وغرام وهيام وللعاشق ان يغرم ببعيد عنه اكثر من قريب منه فانتي بعيده عني ولكنك تسكني قلبي #اماراتنا_غير".

كما حملت تغريدات عدة دعوات وأمنيات لدولة الإمارات وحكامها بدوام العز والمجد والتميز، ومنها: "اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان.. اللهم احفظ قادتنا وولاة أمرنا ومتعهم بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة.. اللهم اجعل التوفيق حليفهم والسداد زادهم والرشاد طريقهم والجنة دارهم".