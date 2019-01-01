احتفالا بالعام الجديد .. تايلاندي يقتل عائلة زوجته وطفليه ثم ينتحر

المصدر: تايلند ـ د ب ا

قام رجل تايلاندي بقتل أربعة أفراد من عائلة زوجته، وطفليه، ست وتسع سنوات، قبل أن يقتل نفسه، وذلك أثناء الاحتفال ببداية العام الجديد.

وكان سوشيب سورنسنج الذي يبلغ من العمر 41 عاما، عاد إلى بيته بإقليم "شومبرون" جنوبي البلاد بعد منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء بقليل، ليجد أفراد عائلة زوجته يحتفلون ببدء عام 2019 أمام المنزل، حيث وقع خلاف، أخرج الرجل على إثره مسدسه وأطلق النار عليهم جميعا، ثم على نفسه، بحسب ما ذكره قائد شرطة المنطقة الجنوبية بونجوت بونجسري.

ووفقا لناج من الحادث، يدعى تيناكورن اونموك، ويبلغ من العمر 33 عاما، كان سوشيب ثملا وكان يصرخ في عنف: "لم يقدرني أحد في هذه العائلة رغم أنني ساعدتهم في كل شيء... لننهي هذا الأمر الآن."

وقال قائد الشرطة إن تيناكورن أصيب فقط في الواقعة، ولكنه تظاهر بالموت حتى لا يلفت انتباه الرجل وقد يطلق عليه النار مرة أخرى.