"تهنيه بالعام الجديد".. قصيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "تهنيه بالعام الجديد"، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر".

تهنيه بالعام الجديد

كل عام وشعبنا في ألف خير

والوطن في بهجته في كل عام

وأهلنا من الكبير إلى الصغير

في سرور وفي سعاده وفي سلام

نبني نجدّد نعلّي نستثير

الهمم نرفع ونمضي للأمام

طبعنا مانطالع اليوم القصير

مانخاف ومانعرف الإنهزام

وريّس الدوله له القدر الكبير

له نهنّي وله نجدّم الإحترام

ونرفع آلاف التّهاني للجدير

بالتهاني قايد الشعب الهمام

إل محمد لي به الدنيا تنير

أرض دولتنا به يزول الظّلام

له تهانينا في الأول والأخير

وبه كفايتنا الكريم إبن الكرام