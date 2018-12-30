"خمسين عام".. قصيدة لمحمد بن راشد

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعنوان "خمسين عام"، يشكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء في كلماتها:

خمسين عامْ

مــشـكـورْ بــوخـالـدْ يــازاكـي الـفـعـايلْ

وأهــدي لـكـمْ مـنِّـي قـصـيدِ وتـلاحـينْ

تــطـربْ لــهـا لـــي نــاشـلاتْ الـيـدايـلْ

وتــرقــصْ عـلـيـها الـفـاتـناتْ الـمـزايـينْ

خــمـسـيـنْ عــــامٍ يــازعـيـمْ الــمـرايـلْ

والـعامْ مِـنْ جهدكْ مِساوي لخمسينْ

مـــنِّــكْ تـعـلـمـنـا مــتــى نــــردْ عــايــلْ

ومــنــكْ تـعـلـمـنا نــحــبْ الـمـسـاكـينْ

وإنـــتــهْ وسـيـلـتـنـا لـــكــلْ الــوســايـلْ

وإســمـكْ غـــدا عـنـوانْ كــل الـعـناوينْ

لـــكْ فــضـلْ مـــا نـنـساهْ خـيـرْالفضايلْ

ولـكْ جـودْ تـشهدْ بـهْ البشَرْ بالملايينْ

عـــلـــيــكْ راهــــنَّـــا وفــــزنـــا بـــنــايــلْ

ومــنْ فـيـضْ جـودكـلْ شـعبكْ مـريفينْ

سـاسْ الـكرمْ سـاسكْ بـفعلْ الـيمايلْ

مــيــراثْ زايــــدْ تــبـذلْ الــبَـذلْ وتـعـيـنْ

تـحـمي حـمـىَ الـدولـهْ بـجندْ وأصـايلْ

فـرسانها الـفرسانْ وقـتْ الـلقا إيـحينْ

وصــلــتـنـا الأفـــــلاكْ لــلـنـجـمْ طـــايــلْ

مــقــامْ عـــزٍّ مـايـقَـسَّمّ عــلـىَ إثـنـيـنْ

نــــــدراكْ راسٍ مــايــعَــرف الــفـشـايـلْ

ونـنـخـاكْ بـــاسٍ يَـهْـزمْ الـلِّـي مـريـبينْ

لـــــكْ الــمــوَدِّهْ مِــــنْ بــيــوتْ وقــبـايـلْ

والــطــاعَـهْ الـعـمـيـا ولأمــــركْ مـلَـبِّـيـنْ

وكـــــلْ مِـــــنْ عـــــاداكْ رايــــحْ وزايــــلْ

وكــــلْ مِــــنْ نـــاداكْ يَـبـشِـرْ بـتَـمـكينْ

إنـتـهْ عـسَـلْ لأهـلـكْ يـازاكي الـفعايلْ

ولــلــعـدو عــلــقَـمْ بــعـدوانـهْ إيــشـيـنْ

خـمـسـيـنْ عــــامٍ لــلـوطـنْ بــالـدلايـلْ

هي لي شرَفْ واجبْ وربيِّ لي إيعينْ

وتــقــديــرْ بــوخــالــدْ كـــرامــهْ ونـــايــلْ

وفَـضلكْ يـابوخالدْ عـلىَ الـــرَّاس والـعينْ