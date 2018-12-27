بعد عودة عمل السفارة الإماراتية بدمشق.. قرقاش: الدور العربي في سورية أصبح أكثر ضرورة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش أن قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق جاء بع بعد قراءة متأنية للتطورات، ولأن الدور العربي في سورية أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي.

وقال قرقاش في حسابه على موقع التواصل الاجتامعي "تويتر": "قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قرقاش: "الدور العربي في سورية أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري."