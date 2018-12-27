"الخارجية" تعلن عودة العمل في السفارة الإماراتية بدمشق

المصدر: أبو ظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

وأعربت عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.