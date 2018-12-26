حريق في منطاد هواء ساخن يحمل 16 شخصا في استراليا

المصدر: سيدني - د ب أ

شب حريق في منطاد هواء ساخن يحمل 16 شخصا في أستراليا اليوم، ولكنه تمكن من الهبوط الاضطرارى في بلدة جرويري الريفية الواقعة على بعد 53 كيلومترا شمال شرقى ملبورن.

وتم نقل امرأة عمرها 27 عاما إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة ، ونجا باقي الأشخاص من الحادث دون أن يصبهم أذى ،وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية عن أحد مسؤولي الإسعاف.

وكان المنطاد يحلق أعلى وادي يارا في وقت مبكر من صباح اليوم للاحتفال بما يعرف باسم "بوكسنج داي" (يوم الصناديق) الذي يحل غداة عيد الميلاد (كريسماس) عندما شب حريق في خزان الوقود، ما أسفر عن اشتعال سلة المنطاد بعد 20 دقيقة فقط من بدء الرحلة.

وحصل قائد المنطاد على إشادة بعد أن تمكن من الهبوط بسلام ، وأفادت التقارير بأنه قام بتفعيل اثنين من أجهزة إخماد الحريق خلال الهبوط الاضطرارى.