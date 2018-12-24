نصيحة لمحبي القهوة السوداء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

إذا كنت من محبي احتساء "القهوة السوداء" بدون إضافة الحليب اليها، فإن هذه العادة قد تكون مؤشرا سلبيا على صحتك النفسية وفق دراسة أجرتها جامعة "إينسبروك" النمساوية،حيث وجدت أن الشخص الذي يفضل مذاق المرارة في القهوة السوداء أو شرب المياه الغازية، أكثر عرضة لأن يكون حاد الطبع ولا ينسى الإساءة ويتأثر فيها أكثر من غيره.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين فضلوا المذاق المر في الأطعمة والمشروبات، بما فيها القهوة، كانت شخصياتهم أكثر حساسية مقارنة بمن يفضلون المشروبات الخفيفة ويحبون إضافة الحليب اليها.

ونصح الباحثان المشرفان على الدراسة، توبياس غريتيمير وكريستينا سوغياغلو، بإضافة بعض الحليب للقهوة للتخفيف من مذاقها الحاد، لتضفي على محتسيها مزاجا لطيفا ورغبة في مساعدة الآخرين.