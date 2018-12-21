ضاحي خلفان يزور مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة

المصدر: الإمارات اليوم - الرياض

زار الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في الرياض.

واطلع الفريق ضاحي خلفان على أجنحة قرية التراث والثقافة التي تضم معلومات ومنتوجات تراثية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ويحفل المهرجان، على غرار كل عام بندوات وأمسيات متعددة يشارك فيها مثقفون من السعودية ومن مختلف دول العالم.

ويتميز البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" بتنوع ندواته وأمسياته التي تقام في مواقع عدة بالعاصمة الرياض، وتمتد إلى مناطق المملكة المختلفة.