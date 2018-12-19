المفاجأة العيناوية حديث الساعة.. و"العين على العالمية" يتصدر "تويتر"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

بات فريق العين حديث العالم الرياضي بعدما حقق الفوز، أمس، على فريق ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، متأهلا بذلك إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر وسم #العين_على_العالمية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك الوسم آلاف المغردين من جميع أنحاء الوطن العربي معبرين من خلاله عن فرحهم وفخرهم بفريق العين "الزعيم"، ومشيرين إلى أن مباراة أمس كانت أسطورية وتُحفر في الذاكرة.

فقال أحد المتابعين: "صبآحكم عينآوي عينـه ع الكآس".

وقال آخر: "صباح الفخر.. صباح الثقة والاعتزاز.. صباح التاريخ.. صباح الزعامة.. صباحكم فرحة وطن.. صباحكم سعادة.. باختصار صباحكم بنفسج".

وشكر المغردون لاعبي فريق العين على الإنجاز الذي صنعوه بفوزهم أمس، فغرد أحدهم: "الحمد لله على الفوز والتأهل للمباراة النهائية ها هم رجال الزعيم، شكراً لكل اللاعبين والجهاز الفني والاداري وان شاء الله نكمّلها ونرفع الكاس بإذن الله".

وغرد متابع آخر: "لما تحب شي ويسعدك رح يغير من يومك وحياتك كلها.. شكرا لرجال العين على ما قدمتموه بالأمس، الحين تصحى وتذاكر وانت مروق".

وبارك بعض المغردين من مختلف الدول العربية للعين ودولة الإمارات حكومة وشعبا بهذا الفوز الذي وصفوه بأنه "يملأ العين"، فقال أحد المغردين: "إنجاز يملأ العين.. البنفسجي الإماراتي يتخطى ريفر بليت ويعبر إلى النهائي".

وغرد أخر: "مبروك لفريق العين.. مبروك للإمارات الحبيبة حكومة وشعبا.. تستحقون هذا الفوز بكل جدارة".

من جانبهم وصف بعض المغردون مباراة أمس بالأسطورية، وكان من ضمن التغريدات: "للأمانة قدم العين مباراة اسطورية البارحة.. ما قصر ولا غلطة عقد الارجنتينيين وكان سد منيع".

وأشار بعض المغردين إلى أن الإمارات باتت تكتسي بالنفسجي، وهو لون فريق العين، بعد فوز الفريق أمس، فقال أحدهم: "من غير العين يفعلها.. مبروك لممثل الوطن.. الإمارات كلها تكتسي باللون البنفسجي".

وقال آخر: "توحدت كل الوان الاندية خلف البنفسج، رفعتم الرؤوس، ولا نرضى إلى بالمركز الأول، استمر يا زعيم العالم، دعواتكم لممثل الوطن".

ويشار إلى أن فريق العين ينتظر الفائز من ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنتلرز الياباني، اللذين يلتقيان اليوم، بينما سيلعب ريفر مع الخاسر من المباراة نفسها.