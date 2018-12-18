بالأسماء.. الأشخاص الأكثر نجاحًا يستيقظون قبل الرابعة صباحًا

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

يقولون إن "الطير المبكر يلتقط الدود"، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا القول المأثور القديم.

يسمح الاستيقاظ مع بزوخ الشمس، أو قبله، للمسؤولين التنفيذيين، بإنهاء مهامهم قبل الآخرين وكسب المزيد من النجاحات والأموال والصفقات قبل أن ينطلق باقي العالم من السرير. وذلك بحسب موقع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

تمتاز هذه الساعات المبكرة "الإضافية"، بالهدوء والسكون، وتكون نسبة الانشغال فيها مع الآخرين أقل، كما أنها تحتوي على طاقة وحيوية لا توجد بساعات اليوم الأخرى، كما أنها تمنح فرصة التفكير بطريقة ابداعية، وهي ساعات مناسبة جدا للتدريب، وقضاء الوقت مع العائلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستيقاظ المبكر لا يعني بالضرورة فقدان ساعات من عدد ساعات النوم الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان الطبيعي، بل إن الإنسان يستطيع صنع موازنة عن طريق النوم باكرا.

وجاءت هذه الأبحاث بناءً على متابعة حياة المشاهير عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بات من السهل تتبع أولئك المشاهير من ساعة الاستيقاظ وما يفعلونه خلال يومهم وحتى ساعة النوم.

ومما لا شك فيه أن أوقات استيقاظ الأشخاص الناجحين هي دائما موضوع مثير للجدل. فعلى سبيل المثال السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية ميشيل أوباما، والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، اللذان أقسما بأنهم كانوا يعملون قبل أن تشرق الشمس.

ومن الأمثلة على الأشخاص الناجحين الذين يستيقظون حوالي الرابعة صباحا:

الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، يستيقظ في الساعة 3:45 صباحًا ويبدأ بمراجعة بريده الالكتروني والإجابة على الرسائل.

السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية ميشال أوباما تبدأ عملها في تمام الساعة 4:30 صباحًا.

يبدأ الرئيس التنفيذي لشركة AOL تيم أرمسترونج يومه في الساعة 5:00 صباحًا.

ترتقي أورسولا بيرنز ، الرئيس التنفيذي لشركة زيروكس ، مكتبها في الساعة 5:15 صباحاً والبدء باستقال وارسال البريد الاكلتروني.

يستيقظ جيف إيميلت الرئيس التنفيذي لشركة GE في الساعة 5:30 صباحًا ويبدأ مباشرة بممارسة بعض التمرينات الرياضية.

وغيرهم الكثيرين..

إلا أن بعض الأشخاص أبدوا غضبهم من هذه الدراسة التي مفادها أن أكثر الناس نجاحًا في العالم يستيقظون في الساعة الرابعة صباحًا.

وقام أحد المشاهير مؤخراً بنشر دراسة ذكرت أن الأشخاص الأكثر نجاحًا في العالم يبدأون العمل قبل الساعة 4 صباحًا. نظرًا لوجود عدد كبير من البارومترات لتحقيق النجاح.

واندلع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالاجابات الساخرة من هذه الدراسة، فقال أحدهم إنه لا يعتبر أي من الأشخاص المذكورين في هذه الدراسة من بين أكثر الأشخاص نجاحًا في العالم، ولكنهم قد يكونوا ناجحين بنظر آبائهم فقط والشخص الذي نشر هذه التغريدة".

وقال آخر: "ماذا لو كان تعريفك لـ "النجاح" يشمل "عدم الاضطرار إلى النهوض في الساعة الرابعة صباحًا"؟"

وأجاب مغرد آخر: "من قال أن هنالك مقاييس وتعريف للنجاح؟؟ النجاح يحتمل تعريفات ومعايير مختلفة".