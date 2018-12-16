أرز بالطماطم يقتل العشرات في الهند

المصدر: الهند -رويترز



قالت الشرطة الهندية إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع يوم الجمعة بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد. وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.

وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت إن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.

وقال ضابط شرطة يدعى جيتا م.س لرويترز "أرسلنا جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي. وبعد استلام التقرير يمكننا قول ما الذي حدث".

وأضاف أن غربانا وكلابا نفقت أيضا بعد تناول هذا الطعام.