محمد بن راشد: قدر الأمم الناجحة صناعة قادة يجددون دماءها وأفكارها ومسيرتها

المصدر: وام ومتابعة موقع "الإمارات اليوم "

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج دفعة جديدة من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه مخاطبا الخريجين : "أسعد بتخريج قادة للوطن أكثر من أي شيء آخر.. لأنهم العيون التي نرى بها مستقبلنا والأيدي التي نبني بها بلادنا".

وأضاف سموه : "صناعة القادة هي قدر الأمم الناجحة.. و مسيرتنا بحاجة مستمرة إلى دماء جديدة من القيادات لمواكبة طموحاتنا لشعبنا".

و أشار سموه إلى أن "تخريج قادة جدد سيضيف أفكارا جديدة .. ومبادرات متجددة لمسيرة التنمية في بلادنا".. وقال : "ضمان استمرار تفوقنا مرهون بجهودنا في صنع قادة جدد يفتحون لنا آفاقا جديدة".

كما أفاد سموه، في وقت لاحق، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج قيادات جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة ... قدر الأمم الناجحة صناعة قادة يجددون دماءها وأفكارها ومسيرتها .. اعتمدت لهم فكرتين لإنشاء مؤسستين غير حكوميتين تقدمان خدمات مبتكرة للمجتمع .. أريدهم أن يبدأوا العمل معنا مباشرة بعد التخرج .. فريق جديد لخدمة الوطن".