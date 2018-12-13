شاب يقتل نفسه بسكين لاعتقاده بوجود ثعبان في معدته

المصدر: نقلا عن صحيفة "الشرق الاوسط"

قتل شاب تركي نفسه طعناً بالسّكين، لاعتقاده بوجود ثعبان يعيش داخل جسمه.



وذكرت صحيغفة " الشرق الاوسط" أن الشاب يدعى «شكري.ك» البالغ من العمر 22 سنة، ويقطن منطقة عثمان غازي في مدينة كوجالي (غرب تركيا)، يعاني من بعض الاضطرابات النّفسية، وأخبر والدته بأنّه يشعر أنّ في داخل معدته شيئاً يتحرّك ويعتقد أنّه ثعبان.

وعلى أثر ذلك اصطحبته والدته إلى المستشفى وقام الأطباء بإجراء أشعات وتحاليل تبين منها أنّ جسده خالٍ من الأمراض. لكن بعد العودة إلى المنزل أصرّ على وجود ثعبان داخل معدته، وطلب إعطاءه سكيناً إلّا أنّ والدته وشقيقته منعتاه من ذلك.

وظلّ الشّاب يصرخ، فما كان من والدته وشقيقته إلاّ أن استجابتا لرغبته بإعطائه السكين ظناً منهما أنّ ذلك سيُهدئ من روعه ويكفّ عن الصراخ، لكنّه وضع السكين على رقبته وأراد أن يذبح نفسه. وفي أثناء محاولة والدة الشاب منعه من ذلك أُصيبت بجروح في يدها ورقبتها، لكنّها فشلت في انتزاع السكين منه، فطلب منها أن تسامحه وطعن نفسه في بطنه، ظناً منه أنّه سيقتل الثّعبان.