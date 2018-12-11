«بطاقة عمل» تكشف مكان 4جثث

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

تمكنت الجهات الأمنية السعودية من العثور على جثث أربعة مواطنين في مركبة كانوا يستقلونها، حيث فقدوا في ظروف غامضة منذ 26 يوما، واتضح أنهم توفوا جميعا بداخلها.

ووفقا لصحيفة “سبق”، فإن بطاقة عمل قائد المركبة هي من دلت على مكان الجثث، حيث عثر عليها أحد الأشخاص في منطقة برية شمال حفر الباطن، فأبلغ الجهات الأمنية عنها، ثم بدأت تجديد عملية البحث عنهم.

أوضحت الصحيفة أن شرطة محافظة حفر الباطن والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي باشروا الحادثة، وتمكنوا من سحب الماء المتجمع داخل منطقة أرضية منخفضة تقع بالقرب من موقع العثور على الهوية.