"أين تسكن السعادة؟" يتصدر "تويتر".. ومغردون: الصحّة والرِضى والوطن والعائلة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

السعادة هي مطلب و رغبة و حاجة أساسية يبحث عنها الجميع و يتمنى تحقيقها في مختلف المجالات، وهي شعور عام يشعر ويشترك الناس إلا أن منظور ومفهوم السعادة يختلف من فرد لآخر؛. و كل إنسان يجد السعادة في مكان معين، أو بشيئ، أو في شخص.

وتعتبر السعادة من المفاهيم التي ترتبط بالرضا والراحة؛ حيث تجد النفس البشرية الهدوء وراحة البال التي يلجأ إليها الناس من مثيرات العالم الخارجي الصاخبة المليئة بالحروب والصراعات، فالسعادة هي مفهوم من غير الممكن رؤيته ولمسه، بل يظهر على الفرد الذي يعيش داخل محيطها.

وفي هذا السياق تصدر وسم "#أين_تسكن_السعادة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل مئات المغردون، من مختلف البلدان العربية، معه بالإجابة على هذا السؤال، حيث تنوعت مفاهيم السعادة لديهم، إلا أن الغالبية منهم أجمعت على أن السعادة تكمن بالرضى وبإسعاد الآخرين، وبالأسرة المترابطة والوطن الآمن.

فقالت إحدى المغردات: "تشعر بالسعادة عندما تسعد الآخرين أو تشارك في إسعادهم أو تخفف آلامهم.. إنها سعادة لا تحس بها إلا النفوس الطاهرة النقية".

كما وجدت مغردة أخرى أن السعادة تأتي من الرضى التام وباطمئنان القلب فقالت: "االسعادة تكمن في اطمئنان القلب-الذي يأتي من الرضا بما قسمه الله عز وجل".

وشاركت مغردة الوسم مفيدة بأن السعادة تسكن في "بر الوالدين، وصلة الارحام، والبعد عن الشحناء والبغضاء، والبحث عن راحة البال والصدر، وحلو اللسان، وطيبة القلب".

وكان التفاؤل مصدرا من مصادر السعادة بالنسبة لعدد من المغردين، حيث قال أحدهم "السعادة تكمن في الإيمان الصادق، وفي القناعة، وفي الصبر، وفي التفاؤل.. التفاؤل.. التفاؤل".

ولم يغب أهم مصدر من مصادر السعادة، وهو الصحة، عن بال من شارك الوسم، مشيرين إلى أن الصحة وراحة البال هي أحد أهم أسباب السعادة، فغرد أحدهم: "في الصحة.. عندما تكون بخير تكون سعيدا، عندما تبتعد عن المبالغة في التفكير والتحليل بطريقة مبالغ فيها لكلام الناس أو حياتك المستقبلية".

وأفاد بعض المغردون بأن السعادة تكمن لدى الشخص نفسه، وأنه هو من يختار أن يكون سعيدا بما لديه وبما يحيط به، وذلك بأن يرى الجمال فيما حوله وأن يغفر أخطاء الآخرين، فقال أحدهم: "من أسباب السعادة أن يكون لديك عيناً ترى الأجمل ، وقلباً يغفر الأسوأ ، وعقلاً يفكر بالأفضل ، وروحاً يملأها الأمل".

من جانبهم وجد بعض المغردون أن السعادة هي أسرة مترابطة ووطن آمن، ومنهم من خص وجود الأم في حياة الإنسان على أنه مصدر السعادة الأكبر. فقال أحدهم: "السعادة هي وجود الوالدين ورضاهم وعافيتهم"، وقال آخر: "السعادة هي أمي". والرضى والعافيه

كما وجد بعض آخر بأن السعادة تأتي عن طريق السفر والطعام ولا سيما الشوكولا والقهوة التي يبدأون يومهم بها، فغردت إحدى المغردات: " السعادة تكمن بالسفر.. في تذكرة ذهاب بدون عودة لمكان ماتعرف فيه حد".