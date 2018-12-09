فوائد مذهلة لتناول عصير البرتقال يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وتتبع الباحثون ما يقارب 28 ألف رجل لعقدين من الزمن لبحث كيفية تأثير استهلاكهم من الفاكهة والخضر على قوتهم الدماغية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين شربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47٪ للإصاية يصعوبات التذكر أو التنقل في مناطق مألوف.

ويمكن أن تكون الانقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك علامات مبكرة على تدهور الدماغ والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خرف يهدد الحياة.

وتعد الفواكه والخضروات مصدرا غنيا بالفيتامينات، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ.

ويمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمي الدماغ من تراكم الجزيئات غير المرغوب فيها وتحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.

ويساعد تناول الخضار والفاكهة وعصير البرتقال بالتحديد على المدى الطويل في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.