السعودية تطلق قمرين صناعيين محليين الصنع

المصدر: الرياض - وام

تطلق السعودية، غدا، القمرين السعوديين سات 5A وسات 5B اللذين تم تصنيعهما بكفاءات سعودية بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وسيتم بث عملية الإطلاق بشكل مباشر على عدد من القنوات التلفزيونية السعودية.

وتم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية.

يذكر ان المدينة أطلقت 13 قمرا صناعيا وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني.