الهوية والجنسيّة" تعلن تمديد مهلة مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة وفي إطار احتفالات الوطن باليوم الوطني السابع والأربعين أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" لمدة شهر آخر بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وذلك بهدف إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الفترة الماضية لتعديل وضعه إما بمغادرة الدولة وطوعا أو الحصول على إقامة شرعية وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة مع إعفائه من كافة الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل اعتباراً من صباح يوم غد "الثلاثاء" استقبال الراغبين بالاستفادة من المبادرة في مراكزها التسعة المنتشرة في كافة إمارات الدولة لتسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة.