"اليوم الوطني الإماراتي" يتصدر "تويتر".. ومغردون: دام عزك يا الإمارات

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم "#اليوم_الوطني_الإماراتي47" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة السابع والأربعين، حيث احتل قائمة الأكثر تداولا في كل من الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت ومصر.

وتفاعل مع الوسم المغردون من بلدان مختلفة من العالم العربي، مهنئين الإمارات شعبا وحكومة بعيدهم الوطني قائلين: "كل عام وأنتم بخير عيال زايد"، كما قاموا بنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتفالات التي تقام حول العالم بهذه المناسبة.

من جانبهم عبر السعوديون عن فرحتهم في هذا اليوم، مشيرين إلى أن الإمارات بلدهم الثاني، وأن اليوم الوطني الإماراتي هو يومهم أيضا، متمنين دوام العز والأمان للإمارات وشعبها وحكامها.

فقال أحد المغردين مهنئا:"نهنيئكم أشقاؤنا وأبناء عمومتنا حكومة وشعبا.. نسأل الله أن يديم عليكم الرخاء والأمن والإستقرار.. كل عام والشعب الاماراتي والقيادة الكريمة بألف خير ومزيد من التقدم والازدهار".

وقال آخر: "الجار قبل الدار.. وأنتِ الإمارات ذخر السعودي والسعودي لك ذخر".

كما باركت إحدى المغردات للإمارات قائلة: "نبارك للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً يومها الوطني الـ47.. ولكم من السعودية حكومة وشعباً التهاني والوفاء، وخالص المحبة، وصادق الدعاء بأن يحفظ المولى الإمارات ويزيدها رفعة وشموخا".

وشارك المغردون من سلطنة عمان أيضا وسم "اليوم الوطني الإماراتي"، معبرين عن محبتهم للإمارات وشعبها ومباركين لهم بيومهم الوطني. فقالت إحدى المغردات: "عيدكم عيدنا.. نعايدكم يا اهلنا.. الامارات اليوم غيييير ".

وقالت أُخرى: "47 عام من العطاء والتطور.. كل عام وشعب دار زايد بخير".

من جهتهم شارك مغردون من دولة الكويت أيضا الوسم معبرين عن محبتهم لدولة الإمارات وأفرادها وحكامها، ومباركين لهم باليوم الوطني، فقال أحد المغردين: "كل عام ودار زايد وأهل الإمارات الحبيبة بألف خير".

ومن البحرين أيضا نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو لجانب من الاحتفالات التي أُقيمت في بلادهم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي في مناطق عدة من الدولة حيث رفرف علم الإمارات جنبا إلى جنب مع علم البحرين.

ومن مصر قال أحد المغردين: "كل عام وبلد زايد وشعبها الجميل بخير وتقدم وازدهار، لكم كل التحية من مصر".

وفي السياق نفسه، احتفل محرك البحث "جووجل" باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47، وذلك برسم شعار مبتكر على صفحته الرئيسية يصور فرحة الأطفال بيومهم الوطني، حاملين الأعلام الإماراتية.

ويشار إلى أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.