هبوط اضطراي لطائرة ميركل بسبب "عطل خطير"

المصدر: برلين ــ رويترز

ذكرت صحيفة راينشه بوست الألمانية اليوم انقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل طائرة المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت تحملها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وكانت ميركل في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه340 للهبوط في مطار كولونيا-بون في وقت متأخر امس الخميس.

ووصفت ميركل الواقعة بأنها"عطل خطير".

ومن المقرر أن تستأنف هي ووزير المالية أولاف شولتس سفرهما إلى بوينس أيرس يوم الجمعة لكنهما سيصلان بعد أن يبدأ قادة مجموعة العشرين مناقشاتهم.

وذكرت صحيفة راينشه بوست نقلا عن مصادر أمنية أن الحكومة تتحرى إن كانت الواقعة ذات طابع جنائي رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.