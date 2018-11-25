مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تمكن مراهقان أمريكيان من سرقة طائرة صغيرة ذات محرك واحد الخميس الماضي من منطقة ريفية في ولاية يوتا، وحلقا بها عدة دقائق ثم هبطا في مطار فيرنال المحلي، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهما.

وبحسب مكتب شرطة مقاطعة وينتاه، سرق المراهقان البالغان 14 و 15 عاماً طائرة ذات محرك واحد من مهبط طائرات خاص في بلدة جينسين في مقاطعة يونيتا بولاية يوتا. وحلق المراهقان بالطائرة على ارتفاع منخفض للغاية فوق أحد الطرق السريعة، على بعد نحو 50 كيلومتراً من المنطقة التي أقلعا منها. وأضاف بيان المكتب أن المراهقين فكرا في استكمال الطيران غرباً نحو منطقة مأهولة بالسكان، لكنهما غيرا رأيهما بالهبوط في مكان آمن. واعتقلت الشرطة المراهقين واحتجزتهما داخل أحد نوادي الشباب في المنطقة حتى استكمال التحقيقات .