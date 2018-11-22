قبيلة قبل العصر الحجري تقتل بالسهام سائحاً أميركياً اقترب من جزيرتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الشرطة أمس، أن سائحا أميركا، دخل منطقة قبلية غير مسموح بدخولها في جزر أندمان ونيكوبار الهندية، قد تعرض لهجوم من قبل سكان المنطقة وسط أنباء عن مقتله بالسهام.

ويسكن الجزيرة المنعزلة بالكامل قبيلة سينتينيليس، التي يُعتقد أنها آخر قبيلة قبل العصر الحجري الحديث على وجه الأرض.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة جاتين ناروال: «السائح هو مواطن أميركي وقام باستقلال زورق أوصله إلى مكان بالقرب من الجزيرة. وقد جرى اعتقال الصيادين الذين أوصلوه وجاري التحقيق معهم».

ونقلت شبكة «إن دي تي في» المحلية إن الصيادين أكدوا للشرطة أنهم رأوا السائح يتعرض لهجوم بالسهام، حيث تم سحبه إلى الشاطئ بعد ذلك حتى اختفى عن الأنظار.

وأوضح ناروال أنه تم استخدام مروحيات للبحث عن السائح خلال الأيام القليلة الماضية. وقد جرى إبلاغ السفارة الأميركية بالواقعة.

ويشار إلى أنه لم يصل أي شخص لجزيرة نورث سينتينيل، التي تعد جزءا من أرخبيل أندمان ونيكوبار، منذ أواخر التسعينات، ويعتقد أفراد قبيلة سينتينيليس أنهم معرضون للإصابة بالعدوى من الغرباء، لذلك يقومون بمهاجمة أي شخص يقترب منهم.