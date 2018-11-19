"اليوم العالمي للرجل" يتصدر "تويتر".. ومغردون: لا نريد أن نرى النساء في يومنا

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

يصادف اليوم ، اليوم العالمي للرجال، والذي يُحتفل به في (القانون الدولي الإنساني) بـ 19 نوفمبر.

وكانت بداية الاحتفال في هذا اليوم عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم أصبح يحتفل به في دول عدة من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان.

وتصدر وسم "#اليوم_العالمي_للرجل" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهذه المناسبة، وتنوعت التغريدات ما بين مهنئة وساخرة فيما أجمع العديد من المغردين الرجال على أنهم يطالبون بعدم خروج المرأة من منزلها في هذا اليوم لأنهم لا يريدون رؤية النساء في يومهم.

فقال أحد المغردين: "بما ان اليوم يوم للرجل لو سمحتوا ماابي اقابل ولا بنت طالعه من بيتها اليوم.. كيفنا يومنا وحنا احرار".

كما عايدت الكثير من المغردات الرجل في يومه مع الإشارة إلى أهمية وجوده في حياة المرأة، فقالت إحدى المغردات: "ايها الرجل .. كل عام وانت بخير.. كل عام وانت للانثى اب واخ وابن وزوج وسند.. فالانثى بدونك لن تكون انثى.. ولن تكتمل انوثتها بدونك.. كل عام وانت يارجل افضل مما مضى .."

وقالت أُخرى: "كل عاام وانتم بخير يانصفناا الثاني.. ولاتنسون ان وراء كل رجل عظيم أمرأه"

ووصفت إحدى المغردات الرجل بالنصف الآخر الذي به تتوازن الحياة، قائلة: "النصف الآخر لتوازن الحياة: الأب، الأخ ،الحبيب.. دمتم عطر الحياة، وكل عام وانتم بالف خير يا رجال العالم.. "

وسخرت العديد من المغردات من الاحتفال بهذا اليوم نظراً لأن غالبية الرجال لا يعرفون معنى الرجولة، فقالت إحداهن: "في #اليوم_العالمي_للرجل احتفلوا بصمت فهناك ابناء 6/30 لما يعرفوا معني الرجوله بعد".

وقالت أُخرى: "#اليوم_العالمي_للرجل الرجل بحق يستحق الاحتفال بوجوده أما أشباه الرجال الذكور .. فلا أعادهم الله".

من جانبهم شكر مغردون رجال المرأة في يومهم مشيرين إلى أنها هي من جعلتهم يبلغون هذا اللقب، فقال أحد المغردين: "#اليوم_العالمي_للرجل شكرًا لكل امرأة جعلتني أبلغ هذا اللقب".

بدورها اقترحت إحدى المغردات أن يقوم كل رجل بمناسبة عيده بتقديم هدايا للنساء المحيطات به فقالت: " يلا بمناسبة هذا اليوم كل واحد يكون لطيف ويجيب هديه ل" امه ، اخته ، زوجته".

واعترض عدد من المغردين على أن "يوم الرجل العالمي" غير معروف مثل يوم المرأة، فقال أحدهم: "ليش يوم الرجل غير معروف مثل يوم المرأة؟ لماذا الاهتمام بيوم المرأة أقوى وأكثر.. لماذا نسمع عن حقوق المرأة، الطفل، الحيوان، الإنسان، بس ما سمعنا عن حقوق الرجل".

ويشار إلى أن أهداف اليوم العالمي للرجل هي على النحو الذي حددته اللجنة المنظمة لمعالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين