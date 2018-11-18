بالفيديو: قمة أعلى برج في العالم تعانق السحاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم تفوت عدسات المصورين المشهد البهيج، الذي ظهر فيه أعلى برج في العالم (برج خليفة)، الليلة، وهو يستقبل سحباً بيضاء ناصعة، كأنها جاءت لتعانق قمته التي غدت حلم الكثيرين من دول العالم كافة.

منظر السحاب، وهو يمر مسرعاً ليضيء محيط برج خليفة، أبهر زوار وسط مدينة دبي وخاصرة المدينة من جهة جميرا وشارع الشيخ زايد، فانتشرت الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تتسابق في نشر اللقطة النادرة.

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