علاج غريب لمرضى الرئة!

المصدر: بودابست -رويترز

وصفت طبيبة مجرية نوعا جديدا من العلاج البدني والروحاني لأمراض الرئة وهو الغناء الجماعي علنا.

وقدمت فرقة "بريثنج فور ذا سول" التي تأسست في الربيع الماضي ثاني عروضها أمس الخميس في قاعة الرقص بأحد فنادق بودابست.

ويقول أعضاء الفرقة والكثير منهم مصاب بانسداد رئوي مزمن وجاءوا من مستشفيات في أنحاء المجر إن الغناء ساهم في تحسين جودة حياتهم.

وخرجت ماريا أراني (74 عاما) وهي تعاني من الربو منذ عشرة أعوام بانطباع مذهل حيث قالت "لم أكن أتخيل في حياتي أنني يمكن أن أغني...بعد الغناء لاحظت أنني أستطيع التنفس بسهولة أكبر".

ويعاني الكثير من مرضى الرئة من العزلة في حياتهم اليومية ويساعدهم الغناء الجماعي على كسب أصدقاء جدد.