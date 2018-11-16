قرد يقتل طفل بين ذراعي والدته

المصدر: الهند ـ ا ف ب

فتحت الشرطة الهندية تحقيقا إثر مقتل طفل بعدما سحبه قرد من ذراعي والدته في مدينة أغرا التي تضم معلم تاج محل الشهير في الهند.



قال نائب قائد الشرطة في المدينة بريشانت فيرما إن الطفل البالغ 12 يوما كان بين ذراعي والدته للأكل عندما اقتحم قرد مكاك الغرفة في وقت متأخرمن الليل.

سحب القرد الطفل وقفز على أسطح عدة في هذه المنطقة السياحية المكتظة، بحسب فيرما.

طارد السكان القرد بعد تلقيهم إنذارا بالحادثة من الوالدة، وأرغموا الحيوان على ترك جثة الطفل على سطح أحد المباني.

قال المسؤول في الشرطة إن وفاة الطفل قد أعلنت لدى وصوله إلى المستشفى غير أن العائلة رفضت السماح بتشريح الجثة كما لم يتم تحديد سبب الوفاة سواء كان السقوط أو التعرض لعضة أو أي سبب آخر.

بحسب التقديرات، يعيش في الهند 50 مليون قرد، من بينها 10 آلاف في أغرا حيث يقع الضريح الشهير. وتفيد أرقام رسمية بأن الحيوانات عضت 1900 شخص في نيودلهي سنة 2016.

