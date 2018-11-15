30 نوعاً من الأطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

من الطبيعي جدا أن يفكر الناس في حفظ الأطعمة بالثلاجة لحمايتها من التلف، إلا أن هناك بعض الأطعمة حذر خبراء التغذية من وضعها في الثلاجة حفاظاً عليها.

وفيما يلي قائمة تحتوي على 30 نوعاً من الأطعمة التي يجب ألا توضع أبدا في الثلاجة، بحسب ما جاء في موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية:

البطيخ: يحتفظ البطيخ بمزيد من مضادات الأكسدة حال وضعه في الثلاجة بعد تقطيعه. كما أنه يمتص نكهات الطعام الأخرى.

العسل: إذا كنت تحب العسل بشكله السلس المعتاد فعليك ألا تضعه في الثلاجة حيث أنه يتجمد فيتغير شكله ويصبح قاس يصعب أكله.

القهوة: أفضل طريقة لتخزين القهوة هي في وعاء محكم الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة. فعندما يتم تبريده ، يمكن أن يفقد نكته حيث أن الرطوبة ليست جيدة للبن أو حبوب البن.

اليقطين: يتسبب تخزين اليقطين في الثلاجة بتعفنها. فمن المهم أن تبقى القرع باردة ، ولكن من المهم أيضًا أن تبقى جافة.

البصل: يجب ترك البصل في مكان بدرجة حرارة الغرفة. حيث أنه يحصل على طعم غير جذاب حال وضعه في الثلاجة. ناهيك عن أن الرطوبة تتسبب بتسيرع عملية تلف البصل وذبوله.

النوتيلا: تفقد النوتيلا عند وضعها في الثلاجة الكثير من نكهة الشوكولاتة. لذا يجب الاحتفاظ بها في غرفة الطعام.

زيت الزيتون: هل تعلم أن زيت الزيتون يحب الظلام؟ هل تعلم أن ذلك أحد أسباب شرائه غالبًا في جرة أو زجاجة داكنة؟ وفي حين أن الثلاجة مظلمة في معظم الأوقات إلا أن البرودة قد تؤثر على نكهة الزيت.

الأعشاب: يفترض كثير من الناس أن الأعشاب يجب أن تبقى في الثلاجة حتى تستمر لفترة أطول. ولكن هذا ببساطة ليس صحيحا. حيث يجب أن تبقى الأعشاب جافة وعندما تقوم بتبريدها ، فإنها تجمع الرطوبة.

الطماطم: نعم فعلا! ليس من المفترض أن يتم تخزين الطماطم في الثلاجة. عندما تفعل هذا فإنك تفقدها طعمها.

الكاتشاب: يحتوي الكاتشب على الخل ، وهو مادة حافظة طبيعية تحافظ على صلصة الطماطم طازجة في أي مكان.

التونا: يجب وضع التونا المعلبة في مخزن أو خزانة. فإذا وضعتها في الثلاجة ستصبح عرضة للصدأ. لذا يجب تخزينه في مكان جاف ، حيث انه يمكن أن يبقى صالحا للاستهلاك حتى خمس سنوات. ومع ذلك فإنه يحتاج بعد فتحه إلى إخراجه من العلبة وتخزينه في الثلاجة.

البطاطا: غالبا ما يتم الاحتفاظ بالبطاطا خارج الثلاجة لأن برد الثلاجة قد يؤثر على النشويات الموجودة في حبة البطاطا.

ومن الأنواع التي لا يجب وضعها في الثلاجة أيضا: التفاح، الخبز، الأفوكادو، الصلصة الحارة، الكبيس، الثوم، الموز، البهارات، الشمام، المكسرات، المشمش، صلصات السلطات، زبدة الفول السوداني و المعجنات.